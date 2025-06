Il video mostra l'atrio dell'edificio e, pochi secondi dopo, la deflagrazione

Una telecamera di sicurezza di un edificio residenziale a Beersheba, in Israele, ha ripreso il momento in cui un’esplosione ha avvolto l’atrio del palazzo dopo che un missile iraniano ha colpito la zona. Il video mostra l’atrio dell’edificio e, pochi secondi dopo, una palla di fuoco, vetri in frantumi che cadono e la stanza che si riempie di fumo. Sono state prestate cure mediche a cinque persone con ferite lievi.

