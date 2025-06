Il ministro della Difesa dello Stato ebraico a Holon, colpita da missili di Teheran

“Un dittatore come Khamenei, che è a capo dell’Iran e vuole l’eliminazione di Israele, non può continuare a esistere”. Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, in visita a Holon, città nel Distretto di Tel Aviv, colpita giovedì mattina da un attacco missilistico di Teheran.

