Prosegue l'offensiva militare dell'Idf

Nella notte tra martedì e mercoledì diverse grandi esplosioni illuminano i cieli notturni sulla Striscia di Gaza. Non ci sono notizie immediate di vittime o danni. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, la campagna militare israeliana dall’ottobre 2023 ha ucciso oltre 55.300 palestinesi. Più della metà sono donne e bambini, secondo i dati dello stesso Ministero. Solo ieri le autorità palestinesi hanno comunicato la morte di 51 persone mentre erano in attesa degli aiuti umanitari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata