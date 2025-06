Nelle immagini mostrate alla giuria e agli avvocati le cosiddette sezioni 'freak-off', che diverse donne descrivono come abusi ai quali Combs le costringeva a partecipare

La giuria del processo per traffico sessuale contro Sean “Diddy” Combs ha visionato in aula (ma privatamente, con le cuffie) alcuni video delle ‘maratone sessuali’ “freak-off” al centro del caso, con i pubblici ministeri che hanno mostrato estratti di video espliciti registrati dal magnate dell’hip-hop.

I pubblici ministeri hanno riprodotto parti di tre video recuperati da un account collegato a Combs su un cellulare che la sua ex fidanzata di lunga data Cassie ha fornito alle autorità. Un video risale al 14 ottobre 2012, lo stesso giorno in cui, secondo i pubblici ministeri, Combs avrebbe partecipato a una “freak-off” a New York City con Cassie e la prostituta Sharay Hayes, nota come “The Punisher”.

Prima di mostrare il filmato, i pubblici ministeri hanno mostrato ai giurati una fattura relativa a un soggiorno del 14 ottobre 2012 al Trump International Hotel & Tower di Manhattan, prenotato con lo pseudonimo di Combs, Frank Black. Una nota sulla fattura indicava che l’ospite aveva richiesto la camera alle 3 del mattino. I pubblici ministeri hanno anche mostrato ai giurati dei messaggi di testo in cui Cassie, la cantante R&B il cui vero nome è Casandra Ventura, organizzava l’incontro del 14 ottobre con Hayes. In un messaggio, lei scriveva: “Possiamo davvero vederci alle 3 del mattino al Trump Hotel, Columbus Circle?” Hayes rispondeva: “Ottimo. Ti mando un messaggio quando sono in arrivo” e le comunicava che il suo compenso per l’incontro era di 200 dollari in contanti.

Ai giurati sono stati mostrati anche alcuni estratti di video girati il 20 ottobre 2012 e il 4 dicembre 2014. Gli avvocati della difesa hanno affermato che i video dimostrano che Combs stava avendo rapporti sessuali consensuali e non stava commettendo alcun reato. A causa della loro natura esplicita, gli estratti sono stati resi disponibili solo ai giurati, alla procura, alla difesa e a Combs, che hanno tutti indossato delle cuffie per ascoltare l’audio.

I giornalisti e il pubblico non hanno potuto vedere né ascoltare i video. I video sono stati la parte più significativa di una giornata in tribunale, in cui i pubblici ministeri hanno concluso il loro caso con i cosiddetti testimoni sommari, agenti governativi che hanno letto ad alta voce una grande quantità di messaggi di testo, registri di viaggio e altre prove documentali. Dopo sei settimane di testimonianze e prove, i pubblici ministeri hanno dichiarato che intendono concludere mercoledì. Successivamente, gli avvocati di Combs hanno affermato che inizieranno a chiamare i testimoni.

Il processo a Sean ‘Diddy’ Combs

Combs, 55 anni, si è dichiarato non colpevole delle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere a scopo di estorsione dopo il suo arresto a settembre in un hotel di New York. Gli è stata negata più volte la libertà provvisoria e da allora è rimasto incarcerato in un carcere federale di Brooklyn. Altri messaggi di testo ascoltati lunedì dai giurati includevano l’ex fidanzata di Combs, identificata con lo pseudonimo di “Jane”, che si lamentava con lui delle maratone sessuali e con la sua capo dello staff, Kristina Khorram, delle sue minacce di diffondere video espliciti di lei. Jane se l’è presa con Combs dopo che Cassie lo ha citato in giudizio nel 2023 per presunti abusi sessuali e fisici. Lui ha subito raggiunto un accordo.

Jane, che ha frequentato Combs dal 2021 fino al suo arresto lo scorso anno, ha detto a Combs che si sentiva sfruttata dal suo “stile di vita oscuro e umiliante”. Un mese dopo, Jane ha mandato un messaggio a Khorram dicendo che Combs “mi ha appena minacciata con i miei video porno” e che li avrebbe mandati al padre di suo figlio. Jane ha detto a Khorram che aveva bisogno del suo aiuto perché Combs stava avendo uno dei suoi “episodi psicotici bipolari malvagi”.

Un giudice rimosso dal caso ‘Diddy’ Combs

Prima che la giuria entrasse in aula lunedì, il giudice Arun Subramanian ha congedato un giurato dopo aver concluso che c’erano “chiare incongruenze” nelle sue risposte della settimana scorsa e durante la selezione della giuria sul fatto che risiedesse a New York o con una fidanzata nel New Jersey. “Considerando tutto ciò, il verbale ha sollevato serie preoccupazioni circa la sincerità del giurato e la possibilità che abbia omesso informazioni per entrare a far parte della giuria”, ha affermato.

Subramanian aveva inizialmente annunciato venerdì scorso che avrebbe congedato il giurato, ma aveva lasciato aperta la possibilità di interrogarlo un’ultima volta dopo che gli avvocati della difesa avevano protestato, sostenendo che congedare il giurato di colore e sostituirlo con un uomo bianco avrebbe potuto compromettere l’eterogeneità della giuria. Il giudice ha dichiarato di aver deciso di non interrogarlo ulteriormente perché ciò potrebbe portare a “un’altra serie di risposte mutevoli. … In altre parole, a questo punto il giurato non può dire nulla che possa rimettere il genio nella lampada e ripristinare la sua credibilità”.

