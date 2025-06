Ucciso anche suo marito Mark Hortman. Ferito il senatore statale John Hoffman

Vance Boelter, l’uomo sospettato di aver sparato a due parlamentari del Minnesota, uccidendone una, è stato arrestato. Lo hanno confermato all’Associated Press funzionari delle forze dell’ordine. Le aggressioni sono avvenute a Minneapolis il 14 giugno scorso.

L’ex presidente democratica della Camera del Minnesota Melissa Hortman e suo marito Mark Hortman sono stati uccisi nella loro casa di Brooklyn Park sabato mattina, nella periferia nord di Minneapolis. Il senatore statale John Hoffman, anch’egli democratico, e sua moglie Yvette sono rimasti feriti nella loro casa di Champlin, a circa 15 chilometri di distanza. Nessun dettaglio sul movente.

Vance Boelter, 57, was captured on Sunday, two days after he allegedly killed Minnesota House Speaker Melissa Hortman and her husband. The Ramsey County Sheriff’s Office called him the “face of evil” in a post announcing his capture. pic.twitter.com/1adyHu1J54

