Israele afferma di aver colpito 80 obiettivi militari

Un’ esplosione e un boato nei pressi della base missilistica di Kermanshah, nell’Iran occidentale, in un raid israeliano, testimoniati da video sui social. “Nella notte, alcuni lanciamissili sono stati identificati e colpiti in Iran e poi l’IAF ha completato un’ulteriore serie di attacchi contro siti di stoccaggio e infrastrutture di lancio missilistico nell’Iran occidentale”, hanno fatto sapere le forze di difesa israeliane . L’Idf ha inoltre riferito di avere colpito nella notte circa 80 obiettivi, fra cui depositi di carburante, la sede del ministero della Difesa iraniano e il “quartier generale del programma nucleare” a Teheran, nonché altri obiettivi legati al programma nucleare iraniano. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

