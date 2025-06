La polizia afferma di essere alla ricerca di un sospetto "armato e pericoloso"

A Minneapolis, due parlamentari del Minnesota e i rispettivi coniugi sono stati colpiti da un uomo che si spacciava per un agente di polizia. Lo riporta la Fox citando alcune fonti. Si tratterebbe del senatore John Hoffman e della deputata Melissa Hortman. Entrambi fanno parte del partito democratico. Le loro condizioni al momento non sono note. Sabato mattina alle 5.30 ora locale – si legge – il dipartimento di polizia di Brooklyn Park ha inviato un avviso di allerta in seguito a diverse sparatorie. La polizia afferma di essere alla ricerca di un sospetto “armato e pericoloso”. Si tratta di un uomo bianco con i capelli castani che indossa un giubbotto antiproiettile nero sopra una camicia e pantaloni blu, e potrebbe impersonare un membro delle forze dell’ordine. “Stiamo monitorando attentamente la situazione e condivideremo presto maggiori informazioni”, ha detto il governatore Tim Waltz. Il sindaco Ryan Sabas di Champlin ha riferito che il senatore statale John Hoffman e la deputata statale Melissa Hortman sono stati colpiti nelle loro abitazioni. Anche la moglie di Hoffman è rimasta ferita. Il governatore Tim Walz ha affermato che la sparatoria era mirata.

Chi sono John Hoffman e Melissa Hortman

Hoffman, democratico, era stato eletto per la prima volta nel 2012. È titolare della Hoffman Strategic Advisors, una società di consulenza. In precedenza ha ricoperto la carica di vicepresidente del consiglio scolastico di Anoka Hennepin, che gestisce il più grande distretto scolastico del Minnesota. Hoffman è sposato e ha una figlia. Hortman è la leader democratica alla Camera dei rappresentanti dello Stato e ex presidente della Camera. È stata eletta per la prima volta nel 2004. Hortman, avvocato, è sposata e ha due figli. Sia Hoffman che Hortman rappresentano distretti situati a nord di Minneapolis. ‘Giffords’, l’organizzazione nazionale per la prevenzione della violenza con armi da fuoco guidata dall’ex deputata Gabrielle Giffords, ha rilasciato la seguente dichiarazione. “Sono sconvolta e addolorata per l’attacco di ieri sera contro due funzionari pubblici patriottici. La mia famiglia e io conosciamo fin troppo bene l’orrore di una sparatoria mirata. Un attacco contro i legislatori è un attacco alla democrazia americana stessa. I leader devono prendere posizione e condannare il fomentare estremismo violento che minaccia tutto ciò che questo Paese rappresenta”. Giffords è stata colpita alla testa nel 2011 da un uomo armato che ha ucciso sei persone e ferito altre

