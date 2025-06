Nell'attacco combinato ci sono stati morti e feriti

Un attacco combinato di missili e droni russi sulla capitale dell’Ucraina Kiev ha ucciso almeno quattro persone e ferito altre 20, secondo quanto riferito dal sindaco della città. Nella capitale sono state udite esplosioni e sono divampati incendi in diversi quartieri, mentre i sistemi di difesa aerea tentavano di intercettare i droni e i missili in arrivo. Nel quartiere di Solomyanskyi, un incendio è divampato all’undicesimo piano di un edificio residenziale di 16 piani. I servizi di emergenza hanno evacuato tre persone dall’appartamento. Un altro incendio è scoppiato in un magazzino di metalli. Nella regione settentrionale di Chernihiv, un drone Shahed è esploso vicino a un condominio, frantumando finestre e porte.

