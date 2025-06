I drammatici effetti dei bombardamenti sulla città nord-occidentale

In Ucraina l’esercito russo ha lanciato un attacco massiccio alle prime luci dell’alba, su Kiev e e non solo. I raid di Mosca, con missili e droni, hanno colpito anche altre parti dell’Ucraina. In un video girato con il cellulare da un residente, si vedono i drammatici effetti dei bombardamenti sulla città di Lutsk, regione nordoccidentale del Paese. Il bilancio complessivo degli attacchi è di almeno 4 morti e 20 feriti.

