I cuccioli sono nati il 5 maggio dai genitori Cora e Vader, nel parco del Missouri

In uno zoo del Missouri è nata una nuova cucciolata di ghepardi. I funzionari dello zoo di Saint Louis hanno comunicato che i cinque cuccioli sono nati il 5 maggio dai genitori Cora e Vader. Si tratta della prima nascita di ghepardi nello zoo in oltre sette anni. Lo zoo ha dichiarato che i cuccioli stanno tutti bene ma che non potranno essere mostrati al pubblico prima di qualche mese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata