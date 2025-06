L'incontro tra i due leader alla Casa Bianca

Il presidente Donald Trump ha ospitato il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca, alla vigilia dell’anniversario del D-Day, che portò al crollo del regime di Adolf Hitler. “Non fu un giorno piacevole” per il suo Paese, ha esordito Trump. ”Beh signor Presidente – è intervenuto Merz – alla fine è stata la liberazione del mio Paese dalla dittatura nazista”. I due leader hanno poi discusso sulla guerra tra Russia e Ucraina. “Sappiamo cosa vi dobbiamo”, ha continuato Merz a proposito della Seconda guerra mondiale. “Ma questo è il motivo per cui dico che l’America è, ancora una volta, in una posizione molto forte per fare qualcosa per questa guerra e porvi fine. Quindi parliamo di cosa possiamo fare insieme”.

