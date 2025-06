Dovrebbe arrivare lunedì una squadra di soccorso. Illeso l'equipaggio

Una squadra di soccorso dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana sul luogo in cui si trova una nave da carico che trasportava circa 3.000 veicoli diretti in Messico quando ha preso fuoco al largo delle isole Aleutine, in Alaska. Un rimorchiatore con a bordo specialisti di salvataggio e attrezzature speciali dovrebbe arrivare sul luogo in cui si trova la Morning Midas intorno a lunedì, ha dichiarato giovedì la società di gestione della nave, la Zodiac Maritime con sede a Londra.

L’equipaggio valuterà le condizioni della nave e sarà organizzato un rimorchiatore separato con capacità antincendio e di traino in mare, ha affermato la compagnia in una dichiarazione. Nel frattempo, le autorità stanno utilizzando i sistemi satellitari di bordo della nave per monitorarla. La nave era ancora a galla giovedì mattina e le immagini raccolte dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti mostravano che era ancora “in fiamme con fumo che fuoriusciva”, secondo la dichiarazione. La Guardia Costiera ha dichiarato di aver ricevuto un segnale di soccorso intorno alle 15:15 di martedì riguardo a un incendio a bordo della Morning Midas, che si trovava a circa 300 miglia (490 chilometri) a sud-ovest dell’isola di Adak.

La nave trasportava circa 70 veicoli completamente elettrici e circa 680 veicoli ibridi, ha affermato la Guardia Costiera, precisando che si trattava di informazioni preliminari. Adak si trova a circa 1.200 miglia (1.930 chilometri) a ovest di Anchorage, la città più grande dell’Alaska. Tutti i 22 membri dell’equipaggio della Morning sono rimasti illesi. Sono stati evacuati su una scialuppa di salvataggio e una nave mercantile nelle vicinanze li ha soccorsi. Secondo quanto riferito da Zodiac Maritime, giovedì sono rimasti a bordo della nave di soccorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata