Rilevate 38 milioni di tonnellate di sargassum: è allarme per la pesca e il turismo

Nel mese di maggio si è registrata una quantità record di alghe sargassum accumulate nei Caraibi e nelle zone limitrofe, e per questo mese se ne prevede un ulteriore aumento. Queste alghe brune e spinose stanno soffocando le coste da Porto Rico alla Guyana, compromettendo il turismo, uccidendo la fauna selvatica e rilasciando gas tossici che hanno costretto una scuola dell’isola caraibica francese della Martinica a chiudere temporaneamente. La quantità – 38 milioni di tonnellate – è la più grande osservata in tutto il Mar dei Caraibi, nell’Atlantico occidentale e orientale e nel Golfo del Messico.

Il record precedente era stato registrato nel giugno 2022, con circa 22 milioni di tonnellate. Queste alghe possono bloccare la luce solare necessaria alla sopravvivenza delle barriere coralline. Alcune isole caraibiche sono in difficoltà finanziarie, quindi la maggior parte della pulizia viene effettuata dagli hotel, alcuni dei quali offrono agli ospiti rimborsi o un servizio navetta gratuito per le spiagge non interessate dal fenomeno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata