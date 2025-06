L'aggressore, che aveva passato la notte precedente nel centro, è stato arrestato

Un uomo ha accoltellato undici persone in un rifugio per senzatetto a Salem, nell’Oregon, domenica sera, in seguito a una rissa. L’aggressore è stato arrestato, ha detto un portavoce della polizia. Le vittime hanno riportato “ferite di vario tipo”. Il direttore esecutivo della struttura, Craig Smith, ha dichiarato che l’aggressore era nuovo nel centro, dove aveva trascorso la notte di sabato, e stava per registrarsi per la seconda notte quando è scoppiata la rissa. La lite è scoppiata proprio mentre l’uomo stava per consegnare i suoi effetti personali allo staff. Almeno un membro del personale, che lavorava alla reception della missione, è rimasto ferito. Nel centro ogni notte trovano rifugio fino a 150 senzatetto.

