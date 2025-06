L'attentatore ha usato un lanciafiamme

Negli Usa sei persone che chiedevano il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza sono state ferite in un centro commerciale all’aperto a Boulder, in Colorado, da un uomo che ha usato un lanciafiamme improvvisato e ha lanciato un ordigno incendiario sulla folla.

L’FBI ha immediatamente definito l’accaduto un “attacco terroristico mirato”. Le autorità hanno affermato che l’uomo gridava “Liberate la Palestina” mentre domenica attaccava le persone che chiedevano il rilascio immediato degli ostaggi israeliani a Gaza. L’FBI ha identificato il sospettato come Mohamed Sabry Soliman, 45 anni. Non sono state presentate accuse immediate contro di lui, ma le autorità hanno affermato di ritenerlo “pienamente responsabile“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata