Il veliero è diretto verso la Striscia per fornire aiuti di emergenza alla popolazione civile

A Catania decine di persone alla partenza di Freedom Flottilla, il veliero diretto verso le acque basse della Striscia di Gaza, per rompere l’assedio, per denunciare il blocco israeliano e fornire aiuti di emergenza alla popolazione civile. Sul molo bandiere palestinesi e striscioni, al ritmo dei tamburi, per chiedere lo stop al genocidio.

