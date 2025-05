Comparirà questa mattina in tribunale

Paul Doyle, l’uomo formalmente accusato per aver guidato lunedì 26 maggio un’auto lanciandosi sulla folla in festa a Liverpool è un ex militare della Royal Marine ed è padre di 3 figli. Ha 53 anni, lavora come imprenditore locale e vive a West Derby.

Doyle è accusato di lesioni personali gravi per il ferimento di 79 persone, con l’aggravante della premeditazione, e di guida pericolosa. L’uomo è stato arrestato sul luogo dell’incidente, dove i tifosi stavano festeggiando la vittoria della squadra locale in Premier League. Comparirà questa mattina in tribunale.

Paul Doyle incriminato per i fatti di Liverpool

Paul Doyle, il britannico di 53 anni che ha ferito quasi 80 persone lanciandosi con la sua auto contro una folla di tifosi del Liverpool intenti a festeggiare la vittoria del campionato di Premier League è stato incriminato per lesioni gravi intenzionali.

Lo hanno dichiarato i procuratori. Doyle è stato anche accusato di guida pericolosa e di altri reati. La polizia ha riferito che 79 persone sono rimaste ferite, di cui almeno 50 sono state curate in ospedale.

Le vittime avevano un’età compresa tra i 9 e i 78 anni. Sette persone sono ancora ricoverate in condizioni stabili. La città stava festeggiando il ventesimo titolo del Liverpool, che eguagliava un record, quando l’autista ha imboccato una strada piena di tifosi e l’euforia si è rapidamente trasformata in tragedia. La polizia ha dichiarato di ritenere che Doyle abbia eluso un posto di blocco seguendo un’ambulanza che rispondeva a una chiamata per un arresto cardiaco. La polizia del Merseyside ha affermato che si ritiene che il conducente abbia agito da solo e che non ci siano sospetti di terrorismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata