In Nepal si celebra l'impresa del 1953 di Edmund Hillary e Tenzing Norgay

(LaPresse) A Kathmandu, capitale del Nepal, si celebra il 72° anniversario della conquista del Monte Everest. I partecipanti hanno esposto foto e striscioni dei leggendari alpinisti che nel corso degli anni hanno scalato la vetta più alta del mondo. Nel 1953 Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay entrarono nella storia come i primi a raggiungere la vetta della catena dell’Himalaya, conosciuta in Nepal come Sagarmatha. “Celebriamo il 29 maggio come giornata internazionale del Sagarmatha (Everest) – ha detto un dipendente dell’agenzia Asian Trekking – perché il mondo deve continuare a ricordare l’impresa e il contributo di Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata