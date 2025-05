Nel 2023, le Nazioni Unite hanno dichiarato il 30 maggio giornata dedicata a questo tubero

Che sia semplice, ricoperta di formaggio fuso o condita con ketchup, l’amata merenda di strada di Istanbul, la gigantesca ‘kumpir’, non è una normale patata al forno. Sia la gente del posto che i turisti affollano il quartiere sul lungomare di Ortakoy, dove i venditori esperti tagliano e riempiono enormi patate con cucchiaiate di cavolo rosso sottaceto, insalata russa cremosa e ogni altro ingrediente possibile.

Questo piatto è un gustoso omaggio alla patata, che venerdì 30 maggio, Giornata internazionale della patata, viene celebrata in tutto il mondo. Nel 2023, le Nazioni Unite hanno dichiarato il 30 maggio giornata dedicata a questo tubero, un alimento nutriente molto diffuso con oltre 5.000 varietà consumate da miliardi di persone in tutto il mondo, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

