Il medico a marzo aveva ammesso tutte le accuse a suo carico

L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per stupro e violenza sessuale commessi su 299 pazienti. Le Scouarnec ha ammesso a marzo tutte le accuse a suo carico, ovvero 111 stupri e 188 aggressioni sessuali commesse tra il 1989 e il 2014. Di queste 299 vittime, 256 avevano meno di 15 anni al momento dei fatti.

Le Scouarnec non ha chiesto “alcuna clemenza

L’ex chirurgo Joël Le Scouarnec, durante il suo ultimo discorso pronunciato lunedì davanti al tribunale penale del Morbihan, non ha chiesto “alcuna clemenza”, affermando di aver “preso coscienza dell’immenso dolore che questi crimini hanno causato a loro (le vittime, ndr) e ai loro cari”. Lo riporta l’emittente francese Bfmtv. “Concedetemi solo il diritto di migliorare e di abbracciare quella parte di umanità che mi mancava”, ha aggiunto l’ex chirurgo.

Joël Le Scouarnec era già stato condannato nel 2020

Joël Le Scouarnec era già stato condannato nel 2020 e sta attualmente scontando una pena detentiva di 15 anni per stupro e violenza sessuale commessi su diverse vittime minorenni. Inoltre sono in corso altre due indagini: una è volta a trovare “vittime potenzialmente non identificate o recentemente dichiarate” dell’ex chirurgo, mentre l’altra, aperta contro ignoti, mira a stabilire se le persone vicine a Joël Le Scouarnec fossero a conoscenza delle sue azioni.

