"Sono tornati a casa 303 difensori ucraini" ha detto Zelensky

I soldati ucraini liberati dalla Russia riabbracciano i propri cari. Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha confermato che Kiev e Mosca hanno completato lo scambio di mille prigionieri per parte concordato a Istanbul con la liberazione reciproca di 303 persone. “Sono tornati a casa 303 difensori ucraini. La terza parte dell’accordo di scambio 1000 per 1000, concordato in Turchia, è stata completata”, ha scritto il leader su X.

