Lo storico: "Chi crea l'antisemitismo è Netanyahu"

“Stanno montando l’antisemitismo, ma chi crea l’antisemitismo è Netanyahu e il governo israeliano, che sta suscitando un’ondata di odio per cui non si distingue più l’ebreo buono dall’ebreo cattivo, l’ebreo dall’israeliano, ma questa non è colpa nostra, è colpa delle politiche israeliane e Israele con questo genocidio in corso, incrementale, ormai da un anno e mezzo sta addirittura, a mio avviso, perdendo il suo diritto a esistere come Stato”. Lo ha detto a LaPresse il professore e storico Angelo D’Orsi, a margine della manifestazione contro il riarmo in piazza San Babila a Milano, dove nel suo intervento aveva lanciato la proposta di ricostituire “le brigate internazionali in difesa della Palestina”.

