Comparsi striscioni con la scritta 'Le vite palestinesi contano'

A Gaza, centinaia di manifestanti israeliani si sono radunati venerdì vicino al confine con la Striscia, chiedendo la fine della guerra. “Sappiamo che le uniche persone che possono fermare tutto questo sono le persone che vivono qui. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per assicurarci che questo non accada nemmeno un altro giorno. E possiamo farlo”, ha detto una delle manifestanti.

I manifestanti hanno cantato per la pace e la giustizia sia per gli israeliani che per i palestinesi. Alcuni portavano striscioni e cartelli con la scritta “Le vite palestinesi contano”.

