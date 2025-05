Avrebbe colpito a caso i passeggeri presenti sulla banchina

Ad Amburgo diverse persone sono state aggredite a colpi di coltello nella stazione centrale della città. Una persona è stata fermata e ci sono almeno 12 feriti, di cui sei gravi e tre in pericolo di vita. “Al momento stiamo conducendo gli accertamenti per verificare le identità della persona fermata e dei feriti”, ha detto a LaPresse una portavoce della polizia di Amburgo in merito all’attacco.

“Possiamo confermare che ci sono diverse persone ferite e che una persona sospetta è stata arrestata”, ha detto ancora la portavoce, spiegando che sono in corso le indagini per chiarire la dinamica degli eventi. Secondo quanto riferito da Bild e altri media tedeschi, la persona sospettata è una donna che avrebbe colpito a caso con un coltello le persone che si trovavano sulla banchina dei binari 13 e 14.

