Una donna è stata ferita da colpi d’arma da fuoco sparati dalle guardie di sicurezza all’esterno del quartier generale della Cia, a Langley in Virginia. Secondo fonti citate da Axios, la donna, che era alla guida della sua auto, non si sarebbe fermata davanti all’ingresso principale dell’edificio. Il personale di sicurezza ha così aperto il fuoco. La donna, ferita ma non in pericolo di vita, è stata poi arrestata.