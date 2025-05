Le condanne a morte sono riprese da dicembre, dopo una pausa durata anni a livello nazionale

Nello stato dell’Indiana è stata eseguita oggi, 20 maggio, la condanna a morte di Benjamin Ritchie, 45 anni, per l’omicidio nel 2000 dell’agente di polizia Bill Toney. L’uomo è stato ucciso con l’iniezione letale in quella che è stata la seconda esecuzione in 15 anni in Indiana.

Ritchie, ritenuto colpevole con una sentenza nel 2002, è morto nella prigione statale dell’Indiana a Michigan City. All’inizio di questo mese, aveva dichiarato alla commissione per la libertà vigilata di essere cambiato durante gli oltre vent’anni trascorsi dietro le sbarre. Si era scusato per le sue azioni, che avevano portato all’uccisione del trentunenne padre di due bambini. “Ho rovinato la mia vita e quella di altre persone e mi dispiace tantissimo per quella notte”, aveva detto, “se potessi tornare indietro, scuoterei quel ragazzo, perché non ascoltava nessuno. Ma non posso cancellare quello che ho fatto”.

Perché Benjamin Ritchie è stato condannato in Indiana

Ritchie aveva 20 anni ed era in libertà vigilata per una condanna per furto con scasso quando lui e altri rubarono un furgone a Beech Grove, vicino a Indianapolis. Mentre Toney lo inseguiva a piedi, Ritchie sparò quattro colpi, uccidendolo.

L’Indiana ha ripreso le esecuzioni a dicembre dopo una pausa di anni segnata dalla scarsità di farmaci per l’iniezione letale a livello nazionale. Sono stati forniti pochi dettagli sul processo, compreso l’orario specifico dell’esecuzione.

Chi è Benjamin Ritchie, l’uomo ucciso con l’iniezione letale in Indiana

Secondo i documenti del tribunale, Ritchie aveva “gravi danni cerebrali” fin dalla nascita perché sua madre aveva abusato di alcol e droghe durante la gravidanza. Di conseguenza, aveva difficoltà a prendere decisioni. Nel 2005 gli era stato anche diagnosticato un disturbo bipolare. Il governatore repubblicano al primo mandato Mike Braun ha respinto la richiesta di clemenza per Ritchie, come raccomandato dalla commissione per la libertà vigilata che aveva sottolineato le decine di violazioni commesse dal condannato durante la sua detenzione, tra cui minacce di violenza nei confronti di altre persone.

I sostenitori dei diritti dei disabili hanno sostenuto che il danno cerebrale di Ritchie avrebbe dovuto escluderlo dalla pena di morte. “Questo è uno spreco di tempo e denaro sciocco, insensato e straziante”, ha detto Schutte, aggiungendo che Ritchie non era più “la stessa persona che ha commesso quel crimine”.

Come si è arrivati alla condanna a morte

I parenti hanno parlato durante un’udienza per la grazia la scorsa settimana a sostegno dell’esecuzione. “È ora. Siamo tutti stanchi”, ha detto Dee Dee Horen, moglie di Toney, l’uomo ucciso da Ritchie. “È ora che questo capitolo della mia storia, della nostra storia, venga chiuso. È ora che ricordiamo Bill, che ricordiamo la vita di Bill, e non la sua morte”.

Gli avvocati di Ritchie hanno contestato la condanna a morte, sostenendo che la sua difesa in primo grado è stata inefficace perché i suoi avvocati non hanno indagato a fondo e presentato prove sui suoi disturbi fetali da alcolismo e sull’esposizione al piombo durante l’infanzia.

Il procuratore generale Todd Rokita ha detto che l’esecuzione ha onorato il “sacrificio alla comunità” di Toney. Il governatore repubblicano Mike Braun ha respinto la richiesta di clemenza di Ritchie la scorsa settimana senza fornire spiegazioni. La Corte Suprema dell’Indiana ha respinto la richiesta di sospendere l’esecuzione. Gli avvocati di Ritchie hanno impugnato la decisione davanti alla corte federale, che è stata respinta da un giudice. Domenica, la Corte d’Appello del 7° Circuito degli Stati Uniti si è schierata con il tribunale di grado inferiore.

L’esecuzione

Al tramonto di lunedì, il reverendo Richard Holy, un sacerdote cattolico, ha recitato il rosario con circa 20 persone nel parcheggio della prigione. “Non dobbiamo continuare a togliere una vita per ottenere giustizia per averne tolta un’altra”, ha detto. Decine di persone si sono presentate per onorare la memoria di Toney. “Sono favorevole alla pena di morte in alcuni casi e questo è uno di quelli”, ha detto Mark Hamner, un agente della zona di Indianapolis.

Gli avvocati hanno affermato che Ritchie è cambiato durante i suoi oltre vent’anni dietro le sbarre e ha mostrato rimorso. In tribunale, da giovane, Ritchie sorrise a Horen e rise quando fu letto il verdetto. Ha detto alla commissione per la libertà vigilata di pentirsi profondamente delle sue azioni, in particolare del modo in cui si è comportato con la vedova di Toney.

