Negli attacchi durante la notte colpite un'abitazione familiare e una scuola trasformata in rifugio

Martedì l’esercito israeliano ha diffuso un filmato che, secondo quanto affermato, mostrava le truppe in azione nella Striscia di Gaza. Nel video si vede un carro armato che avanza tra le macerie e soldati in azione. In una dichiarazione, l’esercito ha affermato che l’aviazione israeliana ha colpito più di 100 obiettivi nell’ultimo giorno. Negli attacchi nella notte su Gaza colpite un’abitazione familiare e una scuola trasformata in rifugio: almeno 60 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dai funzionari sanitari palestinesi.

