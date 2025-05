Sono almeno 60 i morti

Sono almeno 60 i morti per gli attacchi dell’Idf nella Striscia di Gaza nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 maggio. I parenti straziati piangono le vittime, compresi alcuni bambini. Le vittime sono state avvolte in lenzuola bianche e portate via da alcuni camion.

