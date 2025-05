Il cantante durante il suo tour in Inghilterra ha duramente criticato il presidente Usa

Donald Trump attacca a testa bassa Bruce Springsteen, che durante il suo tour in Inghilterra ha duramente criticato il presidente Usa.

Trump attacca Springsteen: cosa ha scritto

“Vedo che l’altamente sopravvalutato Bruce Springsteen va in un Paese straniero a parlare male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica, né le sue politiche di sinistra radicale e, cosa importante, non è un tipo di talento: solo uno STRONZO invadente e odioso, che ha sostenuto con fervore il corrotto Joe Biden, uno STUPIDO mentalmente incapace e il nostro PEGGIOR presidente DI SEMPRE, che ha quasi distrutto il nostro Paese”, scrive Trump in un post su Truth. “Questa ‘prugna secca’ di rocker (la sua pelle è tutta atrofizzata!) dovrebbe TENERE LA BOCCA CHIUSA“, aggiunge Trump nel suo post.

