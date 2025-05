Inondazioni nelle zone rurali dello Stato

Le inondazioni nelle zone rurali del Maryland occidentale hanno costretto l’evacuazione di una scuola elementare martedì pomeriggio mentre l’acqua ha iniziato ad arrivare al secondo piano dell’edificio. Anche le case e le attività commerciali nel centro di Westernport sono state inondate dalle acque dopo ore di forti piogge. I funzionari hanno rassicurato che gli studenti e il personale erano al sicuro mentre i genitori preoccupati e gli altri membri della comunità hanno postato video sui social media chiedendosi quanto sarebbe durata la situazione di emergenza alla Westernport Elementary School. La portavoce della contea di Allegany, Kati Kenney, ha detto che i soccorritori hanno utilizzato barche di salvataggio per evacuare in sicurezza la scuola. Circa 150 studenti e 50 adulti sono stati evacuati con 15 trasferimenti in barca. Kenney ha detto che sono in corso ulteriori evacuazioni nelle aree vicine, con segnalazioni di persone intrappolate in auto e case, ma non sono stati segnalati feriti fino al tardo pomeriggio di martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata