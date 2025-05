Omaggio al nuovo pontefice con la frase latina “Habemus Papam”

La statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, in Brasile, è stata illuminata in omaggio all’elezione del nuovo pontefice, Papa Leone XIV. Sul monumento è stata proiettata una foto del Santo Padre, Robert Francis Prevost, e la tradizionale frase latina “HABEMUS PAPAM”. I cardinali hanno impiegato solo due giorni per eleggere il successore di Papa Francesco. È uno dei conclavi più brevi degli ultimi decenni, ma non il più breve di sempre.

