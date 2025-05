Le immagini mostrano gli attimi concitati durante la protesta pro-Pal

Mercoledì sera, 7 maggio 2025, agenti di polizia con caschi sono entrati nella Columbia University per rimuovere un gruppo di manifestanti col volto coperto da sciarpe e foulard, che avevano organizzato una protesta pro-Palestina all’interno della biblioteca principale dell’ateneo.

Video condivisi sui social mostrano una lunga fila di agenti della polizia di New York (NYPD) entrare nella biblioteca, ore dopo che decine di manifestanti avevano superato gli addetti alla sicurezza del campus, fatto irruzione nell’edificio e appeso bandiere palestinesi e altri striscioni sugli scaffali di una sala di lettura decorata.

Alcuni manifestanti sembrano anche aver scritto “Columbia brucerà” su quadri incorniciati.

Altri video mostrano agenti della sicurezza del campus impedire a un altro gruppo di manifestanti di entrare in biblioteca, con entrambe le parti che si spingevano per cercare di superarsi a vicenda. La polizia ha dichiarato che almeno 80 persone sono state arrestate, anche se non è chiaro quante fossero all’interno della biblioteca e quante fossero all’esterno. Video condivisi da un giornalista presente sul posto mostrano oltre 30 persone portate via dalla biblioteca con le mani legate dietro la schiena.

Intanto, altri manifestanti e sostenitori si sono radunati attorno alle barriere metalliche montate dalla polizia, incitando i manifestanti arrestati e gridando “Free Palestine”. CREDIT SHOSHANA AUFZIEN / TMX

