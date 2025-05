Il tycoon dopo le polemiche: "L'ha fatta qualcuno, non ne so nulla"

“I media fake news non amano gli scherzi”. Lo ha detto Donald Trump, nello Studio Ovale, rispondendo a una domanda di un giornalista sul meme, pubblicato dalla Casa Bianca, in cui il presidente Usa appare vestito da Papa. “Non ho niente a che fare” con quell’immagine, “l’ha fatta qualcuno, non ne so nulla”, ha detto il tycoon, affermando che l’immagine è stata fatta con “l’intelligenza artificiale”. “Mia moglie ha pensato che era carina”, ha scherzato il presidente, “se fossi un Papa non mi sarei potuto sposare”.

