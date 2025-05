I carri armati dell'Idf si muovono dal sud del paese verso la Striscia

(LaPresse) Tank e veicoli dell’Idf si muovono dal sud di Israele verso il confine con Gaza dopo che il Gabinetto di sicurezza del governo di Gerusalemme ha approvato all’unanimità il piano per estendere l’offensiva militare nella Striscia contro Hamas. Il progetto coinvolge anche le consegne di aiuti rivedendone al contempo il meccanismo al fine di ridurre al minimo la deviazione dei beni da parte di Hamas. L’esercito dello stato ebraico ha precisato che sono in programma azioni in vaste zone dell’enclave palestinese con l’evacuazione della popolazione dalle zone di guerra. Le truppe rimarranno nelle aree conquistate, chiariscono le autorità militari.

