La politica a LaPresse: "Riconosco gli sforzi di Trump ma dobbiamo essere lucidi. Mosca cercherà di ingannare, di dividere, di dominare"

Tuttavia, la politica invita a non abbassare la guardia, soprattutto nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin. “Siamo onesti: Putin non vuole la pace, vuole la capitolazione. Vuole il pieno controllo, non un compromesso. Ecco perché qualsiasi pace che lasci truppe russe o armi nucleari in Bielorussia non sarà duratura: ridisegna semplicemente la linea del fronte e prepara il terreno per la prossima guerra, forse contro i Paesi baltici o la Polonia. Non c’è pace duratura senza una Bielorussia libera”, rimarca.

Secondo Tsikhanouskaya, la pace è possibile ma è fondamentale che sia – sottolinea a più riprese – giusta e duratura, garantendo la sovranità dell’Ucraina e riconoscendo al tempo stesso la responsabilità della Russia. “Non può essere – rimarca – una pausa temporanea che dà a Putin il tempo di riorganizzarsi e colpire di nuovo”.

We all long for peace. But real peace cannot reward aggression. Peace must never mean surrender.

Putin continues to attack Ukraine. If he wins, he won’t stop. Belarus will remain under occupation & others could follow.

Europe’s security begins with a free 🇺🇦 & a free Belarus. pic.twitter.com/AQjzjoz2Rt

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 2, 2025