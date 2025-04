Jet hanno sorvolato il cimitero militare sul Monte Herzl a Gerusalemme

Il suono delle sirene per due minuti mentre Israele si ferma per commemorare i soldati caduti in guerra e le vittime degli attacchi nella giornata della memoria dei soldati caduti. Jet hanno sorvolato il cimitero militare sul Monte Herzl a Gerusalemme, dove il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commemorato la giornata.

Parlando dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, che ha dato inizio alla guerra a Gaza, Netanyahu ha affermato che il Paese è determinato a regolare i conti con coloro che hanno commesso atrocità. “I nostri figli e le nostre figlie non sono disposti a perdonare ciò che i mostri che ci hanno attaccato un anno e mezzo fa hanno fatto”, ha detto Netanyahu.

