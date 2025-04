Il tycoon ha parlato in un'intervista all'Atlantic

Donald Trump si sta “divertendo molto” nel suo secondo mandato come presidente americano. Lo ha detto lo stesso inquilino della Casa Bianca in un’intervista pubblicata dall’Atlantic, in cui spiega le differenze tra la sua prima esperienza da ‘comandante in capo’ e quella attuale. “La prima volta avevo due cose da fare: governare il Paese e sopravvivere, avevo tutti questi tipi disonesti” intorno, ha detto Trump, “la seconda volta governo il Paese e il mondo“. “Mi sto divertendo molto, considerando quello che faccio”, e “quello che faccio è roba seria”, ha detto il tycoon.

