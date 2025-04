Non è chiaro se vi siano vittime

Un attacco con droni israeliani ha colpito un’area a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, nel pomeriggio di lunedì 28 aprile. Non è ancora chiaro se il bombardamento abbia causato morti o feriti. L’esplosione è stata ripresa in un video diffuso da Ap. Subito dopo l’attacco, decine di palestinesi si sono precipitati sul luogo per prestare soccorso ed è arrivata anche un’ambulanza.

Secondo i funzionari sanitari locali, gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza nella notte tra domenica e lunedì hanno ucciso almeno 27 palestinesi. Israele non ha rilasciato a riguardo commenti ufficiali. Dal mese scorso, quando è terminata la tregua con Hamas, gli attacchi dell’esercito dello Stato Ebraico nella Striscia di Gaza si sono ripetuti quasi quotidianamente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata