Le critiche del segretario della Difesa: "Cercano di massacrare e bruciare le persone, rovinando loro la reputazione"

(LaPresse) Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha criticato duramente i media in seguito alla notizia secondo cui, oltre a quella in cui era stato invitato per sbaglio un giornalista di The Atlantic, avrebbe utilizzato una seconda chat di gruppo su Signal per discutere di piani militari riservati, e all’interno di questa sarebbero stati inclusi anche sua moglie e suo fratello. “Di volta in volta, mentre continuano a spargere queste bugie, nessuno li denuncia mai. Questo è ciò che fanno i media: prendono fonti anonime, ex dipendenti scontenti e cercano di massacrare e bruciare le persone, rovinando loro la reputazione”, ha detto Hegseth al White House Easter Egg Roll, a cui hanno partecipato anche i figli e la moglie. “Non funzionerà con me: stiamo cambiando il Dipartimento della Difesa, rimettendo il Pentagono nelle mani dei combattenti. E le diffamazioni anonime di ex dipendenti scontenti sono vecchie notizie, non importa”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata