Il partito ha organizzato la protesta contro il governo di Viktor Orban

“Il governo ungherese ha bandito il Pride con una discriminazione enorme nei confronti della comunità Lgbtqia+. Per questo +Europa ha portato il Pride qui davanti all’ambasciata ungherese”: così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, descrive l’iniziativa del partito che con alcuni membri e attivisti ha inscenato nel pomeriggio una simbolica versione in miniatura del Pride davanti all’ambasciata dell’Ungheria in Italia a Roma. L’obiettivo è quello di protestare contro il governo di Viktor Orbàn che con alcune riforme di legge e modifiche costituzionali ha vietato eventi come il Pride appellandosi alla tutela dei minori. “Siamo qui per mostrare che l’Europa deve essere un luogo di democrazia, di diritti, di diritti civili e libertà individuali”, ha aggiunto Magi.

