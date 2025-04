L'ex presidente Usa ha indicato i tagli al personale federale come l'iniziativa più negativa

Senza nominare il suo successore, l’ex presidente Joe Biden ha criticato l’amministrazione Trump durante il suo primo intervento pubblico da quando ha lasciato l’incarico, affermando che ha causato “tanti danni e tanta distruzione”.

“In meno di 100 giorni, questa nuova amministrazione ha provocato così tanti danni e tanta distruzione. È quasi da togliere il fiato”, ha dichiarato durante la Conferenza 2025 degli Attivisti, Consulenti e Rappresentanti per le Persone con Disabilità (ACRD). Biden ha indicato i tagli al personale federale come una delle cause per cui il sito dell’amministrazione della previdenza sociale sta andando in crash e le persone non riescono ad accedere ai propri account.

