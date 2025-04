In tutto Israele si celebra l'inizio della festività ebraica sabato sera

Gli ebrei ultraortodossi del quartiere religioso Mea Shearim di Gerusalemme hanno bruciato il pane lievitato, noto come hametz, in vista della Pasqua ebraica.

La tradizione che risale all’esodo degli ebrei dall’Egitto

In tutto Israele, gli ebrei celebreranno l’inizio della festività ebraica sabato sera, riunendosi attorno alla tavola per raccontare la storia biblica dell’esodo dall’Egitto e della liberazione dalla schiavitù. Gli ebrei osservanti evitano vari cereali, un ricordo del pane non lievitato che gli israeliti mangiarono quando fuggirono dall’Egitto in fretta senza tempo per far lievitare l’impasto.

