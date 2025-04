Il presidente Usa ribadisce il suo pensiero davanti a Netanyahu

“Sapete cosa penso della Striscia di Gaza. Penso sia un incredibile pezzo di una importante proprietà immobiliare”. È quanto ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ribadito un concetto espresso alcune settimane fa nel corso del colloquio avuto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella Sala Ovale della Casa Bianca.

“Sapete, avere una forza di pace come gli Stati Uniti lì che controlla e possedere la Striscia di Gaza sarebbe una buona cosa, perché adesso tutto ciò che è da anni e anni, tutto ciò di cui sento parlare è di uccisioni e Hamas e problemi. E se prendete le persone, i palestinesi, e le spostate in diversi Paesi, e ci sono un sacco di Paesi che lo faranno, e avete davvero una libertà… una zona di libertà… la chiamate “Zona di libertà”, una zona libera, una zona dove le persone non verranno uccise ogni giorno. È un posto infernale”, ha aggiunto Trump.

