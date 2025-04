Il presidente Usa risponde ai giornalisti a bordo dell'Air Force One

(LaPresse) Donald Trump non si sbilancia sullo stato dei negoziati per la pace in Ucraina. Ma ribadisce gli Stati Uniti “vorrebbero che la Russia si fermasse” poiché la guerra sta causando la morte di migliaia di persone. Il presidente Usa ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Se fossi stato io presidente il conflitto non sarebbe mai iniziato”, aggiunge il tycoon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata