Il Cremlino frena sulle trattative per una tregua: "Un accordo richiede sforzi"

Continuano le discussioni per una tregua nella guerra tra Ucraina e Russia. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi che il leader russo Vladimir Putin “faccia la sua parte” per raggiungere un accordo, ma il Cremlino frena parlando di un “tema complesso” che “richiede sforzi”. Ma proseguono anche i raid di Mosca sul territorio ucraino, nella regione di Kherson 45mila persone sono rimaste senza elettricità. Ecco tutte le notizie di oggi.

Mosca: “Non possiamo accettare proposte Usa così come sono”

A proposito dell’Ucraina “prendiamo molto sul serio i modelli e le soluzioni proposte dagli americani, ma non possiamo nemmeno accettare tutto questo così com’è“. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, in un’intervista al magazine russo ‘International Affairs’ rilanciata dalle agenzie di stampa russe. “Non abbiamo sentito da parte di Trump un segnale a Kiev per porre fine alla guerra. Tutto ciò che esiste oggi è un tentativo di trovare un qualche tipo di schema che ci permetta di raggiungere inizialmente un cessate il fuoco, come lo immaginano gli americani. Per poi passare ad altri modelli e schemi, nei quali, per quanto possiamo giudicare, non c’è posto per la nostra principale richiesta di oggi, ossia la risoluzione dei problemi associati alle cause profonde di questo conflitto. Questo aspetto è completamente assente e deve essere superato”, ha dichiarato Ryabkov. “Abbiamo certamente una serie di priorità e di approcci a questo tema profondamente e accuratamente pensati, che sono in corso di elaborazione e sono stati elaborati anche dal nostro team negoziale durante i recenti negoziati con gli americani a Riad”, ha detto ancora.

Kiev: “Lavoreremo con Usa per accordo minerali reciprocamente accettabile”

A proposito di un accordo sui minerali fra Usa e Kiev, “l’Ucraina è impegnata ad arrivare a un documento che soddisfi gli interessi nazionali sia degli Stati Uniti che dell’Ucraina“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, parlando a Kiev in conferenza stampa congiunta con l’omologo della Lituania, Kestutis Budrys. Lo riporta Ukrinform.”Lavoreremo con i nostri colleghi Usa per raggiungere un testo reciprocamente accettabile per la firma”, ha detto il ministro ucraino.

Cremlino: “Trattative tema complesso, accordo richiede sforzi”

Russia e Stati Uniti proseguono i contatti per una risoluzione in Ucraina, ma le questioni in discussione sono “molto complesse” e richiedono “molti sforzi aggiuntivi”. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle minacce Usa di imporre sanzioni all’industria petrolifera russa in caso di insufficienti progressi per la pace in Ucraina. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass.

Ministro Esteri Ucraina: 45mila senza elettricità dopo raid russo su Kherson

Il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, parlando in una conferenza stampa congiunta con l’omologo della Lituania, ha dichiarato che stamattina i russi hanno colpito un impianto energetico a Kherson e che 45mila persone sono rimaste senza elettricità. Lo riporta l’Ukrainska Pravda. “Dopo Riad, uno degli accordi con gli Stati Uniti prevedeva di non colpire le infrastrutture energetiche, ma la Russia continua a violare questo accordo. Ci sono già stati danni alle strutture energetiche a Kherson, Kharkiv e nella regione di Poltava. E questa mattina un altro attacco russo ha danneggiato un impianto energetico a Kherson, lasciando 45mila residenti senza elettricità”, ha dichiarato Sybiga.

