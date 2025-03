La loro "impresa" condivisa sui social media

(LaPresse) – Due giovani youtuber tedeschi hanno appeso i ritratti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e del leader della Cdu e cancelliere tedesco in pectore, Friedrich Merz, all’interno del Louvre. Come racconta Bild, Ilgar Aliyev e un amico (che su YouTube si fa chiamare Bobix.s), originari di Colonia, hanno introdotto di nascosto i ritratti di Merz e Trump nel famoso museo parigino e hanno posizionato le immagini vicino alla Gioconda, cavandosela senza conseguenze, almeno fino ad ora. I due hanno immortalato la loro ‘impresa’ con un video poi condiviso sui social media.

Nel video viene seguito passo passo tutto il percorso dell’operazione: dall’acquisto delle cornici e del nastro adesivo alla stampa delle immagini e al viaggio fino a Parigi. I due youtuber sono riusciti a introdurre di nascosto le foto di Merz e Trump all’interno del Louvre. Ognuno aveva una cornice con un ritratto nascosto sotto i vestiti. Una volta all’interno di uno dei bagni del museo le hanno spostate in sacchetti della spesa per poi spostarsi in una delle sale espositive. Alla fine hanno trovato uno spazio libero sul muro, molto vicino alla Gioconda, e ci hanno semplicemente attaccato le foto. Aliyev e il suo amico sono poi usciti rapidamente dal museo, senza essere fermati. Al momento non sono chiari i motivi dietro la loro azione.

