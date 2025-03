Non si conoscono ancora le cause dello schianto

Un piccolo aereo in viaggio dall’Iowa al Minnesota si è schiantato sabato in una zona residenziale di un sobborgo di Minneapolis, ha dichiarato la Federal Aviation Administration. Nell’incidente è morta almeno una persona, sarebbe il pilota del velivolo. L’aereo ha colpito una casa, ma non solo segnalati feriti tra i residenti. Non si conoscono ancora le cause dello schianto. L’agenzia ha detto che il monomotore SOCATA TBM7 è partito dall’aeroporto internazionale di Des Moines con destinazione l’aeroporto di Anoka County-Blaine, situato in un altro sobborgo di Minneapolis.

