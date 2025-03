Il presidente dell'Autorità sulle comunicazioni statunitense, Brendan Carr, ha mandato una lettera al ceo della società chiedendo chiarimenti

La Federal Communications Commission (FCC), autorità statunitense responsabile della regolamentazione sulle comunicazioni, ha annunciato di aver aperto un’indagine sulla Disney e sul network televisivo di sua proprietà, la Abc, per verificare se stiano “promuovendo forme odiose di discriminazione DEI“: l’ipotesi è che le politiche di diversità, equità e inclusione dell’azienda possano violare le normative federali statunitensi sulle pari opportunità di lavoro. Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha mandato una lettera al ceo di Disney, Robert Iger, chiedendo chiarimenti. La società ha dichiarato che sta esaminando la lettera e che risponderà alle domande della commissione.

I have asked the @FCC’s Enforcement Bureau to open an investigation into Disney & ABC.

While Disney started as an iconic American company, it recently went all in on DEI.

I am concerned that their DEI practices may violate FCC prohibitions on invidious forms of discrimination. pic.twitter.com/E31QwwFcxA

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) March 28, 2025