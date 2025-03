Lo hanno rivelato al Wall Street Journal delle fonti a conoscenza dei fatti

Ancora guai per il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, già al centro delle critiche per la vicenda della chat riservata in cui si sono decisi attacchi in Yemen contro gli Houthi e alla quale è stato aggiunto per sbaglio il giornalista Jeffrey Goldberg. Secondo quanto hanno rivelato al Wall Street Journal diverse fonti a conoscenza dei fatti, Hegseth avrebbe portato sua moglie Jennifer Rauche, ex produttrice di Fox News, a due incontri con controparti militari straniere in cui sono state discusse informazioni sensibili.

Gli incontri a cui Hegseth avrebbe portato la moglie

Uno degli incontri è stata una discussione ad alto livello al Pentagono che si è tenuta il 6 marzo tra Hegseth e il Segretario alla Difesa britannico John Healey. Secondo persone a conoscenza dell’incontro, la discussione, che comprendeva anche l’ammiraglio Tony Radakin, capo delle forze armate britanniche, concerneva le motivazioni alla base della decisione di Washington di interrompere la condivisione di informazioni militari con l’Ucraina, nonché la futura collaborazione militare tra i due alleati.

