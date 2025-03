Almeno sette persone sono morte in Ucraina dopo che la Russia ha lanciato, nella notte, una raffica di droni, 147, su tutto il Paese che hanno provocato incendi in diverse zone. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per spegnere le fiamme che si sono propagate nei magazzini di una struttura agricola nel distretto di Kupyansk, nella regione di Kharkiv. Gli attacchi, anche sulla capitale Kiev, mentre proseguono in Arabia Saudita i negoziati per il cessate il fuoco mediati dagli Stati Uniti. Tre persone, tra cui un bambino di cinque anni, sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco di droni sulla capitale ucraina, ha dichiarato l’amministrazione militare della città.

